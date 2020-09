أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

وأوضح المركز في نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، هادئ على ساحل سرت، ويتراوح ارتفاع الموج على طول الساحل بين 0.25 إلى 1.50 متر.

فعلى الساحل من رأس اجدير إلى سرت، ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، والرياح بحرية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و 1.50 متر، والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون هادئًا على ساحل سرت، اليوم الثلاثاء، والرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 28 درجة مئوية.

أما الساحل من رأس لانوف إلى طبرق، ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح بحرية إلى شمالية غربية، سرعتها بين 05 و20 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.50 متر، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، والرؤية جيدة، ودرجة حرارة سطح البحر 28 درجة مئوية.

The post الأرصاد تطمئن الصيادين.. بحر خفيف الموج ورؤية جيدة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24