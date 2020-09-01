بعد تمديد مدرج القاعدة.. “إيتاميل رادار”: طائرتا شحن عسكريتان تقلعان من “الوطية” إلى تركيا

واصلت تركيا خرق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر التسليح إلى ليبيا.

ورصد موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي المتخصص في الملاحة الجوية، عودة طائرتين عسكريتين تركيتين من طراز “Lockheed C-130B / E (61-0963 و 71-01468” إلى تركيا من قاعدة الوطية.

يشار إلى أن تركيا فتحت جسرا جويا مباشرا لنقل الأسلحة والمرتزقة السوريين إلى قاعدة الوطية في غرب البلاد، التي اتخذتها القوات التركية المتواجدة في ليبيا مقرا لها، وتم تمديد المدرج الجنوبي بالقاعدة الجوية، بمقدار 300 متر على كلا الطرفين، حتى يكون قادرا على استقبال طائرات الشحن التركية العملاقة.