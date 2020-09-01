اللجنة الاستشارية بالبيضاء تبحث مع النائب ثابت الوضع الوبائي

بحثت اللجنة الاستشارية الطبية بالجبل الأخضر مع النائب عن مدينة البيضاء عبد المطلب ثابت، الوضع الوبائي في البلدية.

وأطلع رئيس اللجنة عضو مجلس النواب على سير عمل اللجنة، والصعوبات التي تواجه سير عملها، والاحتياجات والنواقص التي تتصدرها عدم وجود مشغلات جهاز بي سي آر، كما قاموا بجولة تفقدية في قسم العناية الفائقة الجديد الذي تم تجهيزه مؤخرا.

من جهته تعهد ثابت بتوفير كافة الاحتياجات والنواقص للجنة من خلال تواصله مع الحكومة الليبية ووزارة الصحة.

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