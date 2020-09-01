اجتماع موسع بالواحات لبحث تطورات الوضع الوبائي

بعد تزايد عدد الإصابات في منطقة الواحات، عقدت اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا أمس اجتماعا موسعا ضم اللجنة الطبية ومديري الخدمات الصحية، والأعيان عن جالو وأجخرة وأوجلة، بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية بالواحات.

الاجتماع نوقشت خلاله توصيات اللجنة الطبية الاستشارية، والتي تتضمن إلغاء كافة مراسم الأفراح والمآتم، وحظر التجول وتحديد ساعات عمل الأنشطة التجارية المستثناة من الحظر، وإلزامها باتباع الإجراءات الاحترازية، كما تم التطرق إلى آلية فرض غرامة على كافة المخالفين لقرارات اللجنة الرئيسية بالواحات.

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