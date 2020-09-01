أردوغان يُدافع عن الأنشطة التركية شرق المتوسط

دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أنشطة بلاده شرق المتوسط وبحر إيجة، قائلاً إنها تستند إلى مبدأ البحث عن الحق والعدالة.

وأشار أردوغان في كلمة للصحفيين إلى أن السيطرة على ثروات المتوسط من قبل طرف واحد مثال للاستعمار الحديث، حسب وصفه.

ورغم التحذيرات الدولية المستمرة من مغبة خطواتها التصعيدية، تبدو تركيا ماضية في استفزازاتها الإقليمية، إذ أعلنت أنقرة أن السفينة الاستكشافية “أوروتش رئيس” ستجري عمليات مسح زلزالي في منطقة متنازع عليها شرقي المتوسط، حتى الـ12 من سبتمبر الجاري.

وأكدت البحرية التركية أن المهمة التي كان مقررا أن تنتهي في الأول من سبتمبر ستمدد حتى الـ12، وستركز على منطقة استكشاف محددة، في وقت قال فيه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن السفينة ستواصل العمل لمدة 90 يوما مقبلة بعد اقترابها تدريجيا من إقليم أنطاليا التركي.

وتعد عمليات المسح الزلزالي تمهيدا للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات. وقد قادت هذه العمليات التركية إلى تصاعد الخلاف مع اليونان التي تعتبر أن عمليات البحث تجري في الجرف القاري التابع في معظمه للجزر اليونانية.

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