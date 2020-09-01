مدير منفذ مساعد: إعادة حركة العبور مع مصر واتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا

وجه رئيس اللجنة العامة لمكافحة كورونا، رئيس الأركان العامة بالجيش الليبي عبد الرازق الناظوري، بفتح منفذ مساعد البري الحدودي مع مصر.

وأكد مدير عام منفذ مساعد العميد عمران عبد القادر السماح، في بيان له اليوم الثلاثاء، فتح المنفذ البري لحركة المسافرين “الدخول والخروج” من الجانبين بنفس آلية ما قبل جائحة كورونا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقرر مدير المنفذ اشتراط إحضار شهداة اختبار “بي سي أر” الطبية بالنسبة للمصريين، قبل 48 ساعة من تاريخ الدخول.

يشار إلى أن السلطات الأمنية في منفذ مساعد أغلقته في 20 مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وقامت بحملة تعقيم للمنفذ بشكل كامل.