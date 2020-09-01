الرئاسي يكلف علي سالم وزيرا للإسكان

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 September, 2020

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القرار رقم 580 لسنة 2020القاضي بتكليف علي سالم النقاصة وزيرا مفوضا للإسكان والتعمير.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا يقضي باستحداث وزارة بحكومة الوفاق تسمى وزارة الإسكان والتعمير.

وبحسب القرار رقم 579 لسنة 2020 يعتمد الهيكل التنظيمي للوزارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

كما أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم 581 لسنة 2020 القاضي بإلغاء الهيئة العامة للإسكان والمرافق ونقل جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة الإسكان والتعمير كما يقضي القرار بأن ينقل للوزارة العاملين بالهيئة الملغاة بذات أوضاعهم الإدارية والمالية.