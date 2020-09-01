وزير الدفاع التركي يؤكد استمرار بلاده بتقديم أنشطة التدريب والاستشارة في ليبيا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أثناء لقائه نظيره في حكومة الوفاق الليبية صلاح الدين النمروش في أنقرة، اليوم الثلاثاء، استمرار بلاده بتقديم أنشطة التدريب والاستشارة في ليبيا.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، أكد أكار للنمروش عزم بلاده مواصلة “أنشطة التدريب والاستشارة عسكريا وأمنيا في ليبيا”.

#عاجل |أكار يؤكد للنمروش استمرار تركيا في أنشطة التدريب والاستشارة عسكريا وأمنيا في ليبيا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) September 1, 2020

وشدد أكار في تصريحاته على “وقوف تركيا إلى جانب الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين”.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال الأحد الماضي، إن القوات المسلحة مصممة وقادرة على حماية البلاد والشعب وقيمه المعنوية ومصالحه مهما كان الثمن.

وخلال زيارته المقبرة الوطنية العسكرية بالعاصمة أنقرة بمناسبة “عيد النصر”، دوّن في سجل زيارات المقبرة: “التضحيات والبطولات التي قمتم بها لحماية وطننا وقيمه الأخلاقية ستكون لنا مصدر إلهام على الدوام”.

وأضاف: “قواتنا المسلحة مصممة وقادرة على حماية بلادنا وشعبنا وقيمنا المعنوية ومصالحنا مهما كان الثمن”.