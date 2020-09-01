أكار للنمروش: مستمرون في دعم حكومة الوفاق

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستواصل أنشطة التدريب والاستشارات في المجال الأمني إلى ليبيا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، فقد جاءت تصريحات أكار خلال لقائه نظيره في حكومة الوفاق الوطني، اللواء صلاح الدين النمروش، اليوم في أنقرة.

وذكر البيان أن أكار أشار إلى أن البلدين سيواصلان تعاونهما في المجالات العسكرية والأمنية والاستشارية العسكرية، مؤكدا أن تركيا تقف إلى جانب حكومة الوفاق “الشرعية والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة”، لضمان السلام والاستقرار في ليبيا.

ولفت الوزير التركي إلى أن “ليبيا لليبيين”، وأن بلاده تدعم وحدة ليبيا كبلاد مستقلة ذات سيادة تحتضن الليبيين كافة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية