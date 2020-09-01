السراج يبحث مع أعضاء الرئاسي سبل توسيع صلاحيات البلديات

ليبيا – عقد المجلس الرئاسي أمس الإثنين اجتماعًا برئاسة رئيس المجلس فائز السراج، وبحضور أحمد معيتيق ومحمد العماري وأحمد حمزة مع وزيري مالية والحكم المحلي في حكومة الوفاق فرج بومطاري وميلاد الطاهر.

الاجتماع يأتي بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق في إطار إجراءات الوفاق المتواصلة لتفعيل نظام اللامركزية ونقل الاختصاصات لوحدات الإدارة المحلية.

وناقش الاجتماع بعض الملاحظات الواردة من البلديات بخصوص لائحة القواعد الخاصّة بالرسوم والعوائد ذات الطابع البلدي، المعتمدة من وزارة الحكم المحلي، وآليات التنفيذ في ظلّ صدور قرار من المجلس الرئاسي باعتماد اللائحة ووضعها موضع التنفيذ الفوري، والبدء في جباية الإيرادات المحلية. على أن تقوم وزارة المالية باتّخاذ الإجراءات الإدارية وفتح الحسابات الخاصّة بذلك.

وقرّر المجتمعون تكليف اللجنة العليا لنقل الاختصاصات بمتابعة تنفيذ اللائحة مع وزارتي المالية والحكم المحلي، وجمع الملاحظات الفنية التي تصاحب عملية التطبيق وتقديم توصيات بشأنها.

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