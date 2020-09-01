الثني يتابع سير العمل بمشاريع الحكومة الليبية في بلدية الكفرة

ليبيا – التقى رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الإثنين بوزير الحكم المحلي عادل الزايدي، وعضو مجلس النواب عن الكفرة جبريل اوحيدة، ورئيس المجلس التسييري للبلدية عبد الرحمن عقوب، إضافة إلى عدد من أعيان وحكماء ومشائخ البلدية.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية احتياجات بلدية الكفرة وسير العمل بها والمشاريع الحكومية بها، ونتائج زيارة الثني والوفد المرافق له التي أجراها في وقت سابق لبلدية الكفرة.

وأكّد رئيس الحكومة على أنّ مجلس الوزراء سيقوم بتنفيذ كافّة المشاريع التي تمّ الاتفاق عليها لصالح البلدية على مراحل، متعهّدًا بتوفير عدد من المركبات الآلية الخدمية لصالح البلدية.

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