دورة تدريبية لعاملي صحة المجتمع بمركز سبها الطبي

احتضن مركز سبها الطبي دورة تدريبية بعنوان: تدريب عاملي صحة المجتمع للمشاركة في الاستجابة لجائحة كورونا.

الدورة نظمت من قبل منظمة الصحة العالمية، وتستهدف الفرق الطبية المتطوعة وبعض منظمات المجتمع المدني.

وأوضحت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية بالمنطقة الجنوبية، راضية الجداوي، أن الدورة تهدف إلى تدريب المتطوعين ليكونوا عاملين بصحة المجتمع للمشاركة في مجابهة الجائحة التي لا تشمل فقط قطاع الصحة، بل تحتاج إلى تعاضد جميع فئات المجتمع المدني.

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