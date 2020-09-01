خروج بعض وحدات توليد الكهرباء في طرابلس عن الخدمة

أفادت الشركة العامة للكهرباء بخروج بعض وحدات التوليد في طرابلس عن الخدمة بشكل متكرر نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الشركة في منشور لها إن عدم استجابة بعض المناطق لبرنامج طرح الأحمال، والتهجم على بعض محطات التحويل، وإرجاع التيار الكهربائي بالقوة يشكل عبأ إضافيا على الشبكة، وينتج عنه خروج بعض وحدات التوليد، وقد ترتبت عليه زيادة ساعات طرح الأحمال على منطقة طرابلس الكبرى.

هذا وطالبت الشركة المواطنين بتفهم حقيقة الوضع الذي تمر به الشبكة الكهربائية، حفاظا على الشبكة العامة، وتفاديا لحدوث حالة إظلام تام.

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