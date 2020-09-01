السراج يكلف “النقاصة” من الزنتان بوزراة الإسكان والتعمير

وقع رئيس “الوفاق” فائز السراج على قرار تكليف الدكتور على سالم النقاصة (من الزنتان) وزيرا مفوضا للإسكان بحكومته.

وجاء في قرار السراج رقم 580 لسنة 2020، بعدما أصدر في وقت سابق اليوم الثلاثاء قراره رقم 579 لسنة 2020، باستحداث وزارة جديدة في حكومته باسم “الإسكان والتعمير”، ونص على اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة الجديدة بقرار من مجلس وزراء “الوفاق” بناء على عرض من الوزير المختص.

كما قرر السراج في قراره رقم 581 لسنة 2020، إلغاء هيئة الإسكان والمرافق وضمها بكامل موظفيها وأصولها لوزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوفاق.

وكان السراج أعلن في بيان تلفزيوني الأسبوع الماضي عزمه إجراء تعديل وزاري أو تشكيل حكومة أزمة مصغرة، زاعما أنها ستكون بعيدة عن المحاصصة الجهوية أو القبلية وستعتمد على الكفاءات، لمواجهة الغضب الذي اندلع في طرابلس احتجاجا على الفساد داخل الوفاق وتردي الأوضاع المعيشية والخدمية.

وقرر السراج يوم الجمعة الماضي إيقاف وزير داخليته (من مصراتة) فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق، وتكليف خالد مازن بمهام الوزير، وأصدر السبت قرارا بتكليف صلاح الدين النمروش (من الزاوية) بمهام وزير الدفاع بحكومته، ومحمد الحداد رئيسا للأركان.

ويرى مراقبون للمشهد الليبي أن هذه التكليفات والوزارة المستحدثة جاءت في وقت يسعى السراج فيه إلى ترضية أتباعه في المدن الغربية وتحشيد مليشياتها المسلحة الغاضبة من سيطرة مليشيات مصراتة على الأوضاع في طرابلس بقيادة فتحي باشاغا.