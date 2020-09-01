البكوش: التعديل الوزاري سيعطي مصراتة حقّها على مستوى ثقلها وتضحياتها

ليبيا – علّق المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاريّ صلاح البكّوش إنّه لمحاربة الفساد يحب التصدّي لنقص النزاهة وهي سمة شخصيّة ليس من السهل إصلاحها.

البكوش أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لفضح الفساد، اسأل ديوان المحاسبة عن سبب عدم نشر تقارير 2018 و2019، الديوان يتبع البرلمان الغائب”، على حد قوله.

وأوضح أنّه يرى محاربة الفساد من خلال تفكيك المركزية أي الإدارية والمالية، مردفًا: “من الواضح أنّه ليس من الحكمة الاعتقاد أنّ شخصًا واحدًا يمكنه فعل ذلك”.

وعلّق على التعديل الوزاري الجاري الحديث عنه قائلًا: “يبدو أنّه سيعطي مصراتة حقّها على مستوى ثقلها وتضحياتها، تمسّك البعض بشخص باشاآغا لا معنى له، خاصّة أنّ المتمسكين بشخصه يدّعون أنهم لا يمجّدون الأشخاص، والتحجّج بمحاربة الفساد غير متوقف على شخص باشاآغا، وفي كلّ دول العالم المناصب تخضع للحسابات السياسية، وتأمّلوا في ائتلاف الحكومة في إسرائيل كمثال”.

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