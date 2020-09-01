الرئاسي يستحدث وزارة للإسكان والتعمير ويكلف وزيرا لها

أخبار ليبيا24 – متابعات

استحدث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وزارة للإسكان والتعمير ضمن الحقائب الوزارية بالحكومة، وفق قراره رقم (579) لسنة 2020.

واعتمد المجلس في قراره الصادر اليوم الثلاثاء، الهيكل التنظيمي لوزارة الإسكان والتعمير بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص.

وقرر المجلس الرئاسي، تكليف علي سالم النقاصة وزيرا مفوضا للإسكان والتعمير، بحسب ما نشرت حكومة الوفاق الوطني على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

وألغى المجلس في قرار آخر، الهيئة العامة للإسكان والمرافق، وتحويل جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة الإسكان والتعمير، ونقل جميع العاملين في الهيئة إلى الوزارة المستحدثة بنفس أوضاعهم الإدارية والمالية.

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