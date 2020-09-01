وصول شحنة إمدادات طبية إلى مطار معيتيقة الدولي

أعلنت وزارة الصحة المفوضة وصول شحنة من الإمدادات الطبية اللازمة للاستجابة لفيروس كورونا إلى مطار معيتيقة الدولي، تتضمن أجهزة فحص بي سي آر،

وكمية من المشغلات لتعزيز مخزون الدولة الاستراتيجي من الإمدادات الطبية، ومعدات الوقاية الشخصية لحماية العاملين بمواقع ومراكز العزل الصحي، ومطهرات، ومعقمات، ومستلزمات طبية وأدوية.

وكشفت وزارة الصحة في بيان لها أنها أقامت جسرا جويا وبحريا مع فرنسا وبلجيكا وتركيا لتوريد الإمدادات الطبية بشكل منظم، إذ جرى توريد أطنان من الإمدادات الطبية لتغذية مراكز العزل الطبي باستمرار.

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