بوريل: ليبيا على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 September, 2020

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن ليبيا على رأس أولويات الاتحاد.

وقال بوريل في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه التقى في العاصمة طرابلس رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأعضاء مجلس الوزراء مضيفا تبقى ليبيا على رأس أولويات الاتحاد الأوروبي.

ورحب بوريل بالتفاهم الأخير لوقف إطلاق النار بين السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح مؤكدا مواصلة دعم الحوار والحل السياسي الذي تقوده ليبيا للنزاع.

وأضاف أنه بحث مع السراج سبل المضي قدما في العملية السياسية، والعودة إلى محادثات اللجنة العسكرية 5 + 5 ، ورفع الحصار على الموانئ النفطية.

وأعرب بوريل عن دعم الاتحاد الأوروبي بشدة لعملية برلين وجهود الوساطة وإجراءات التهدئة، بما في ذلك حظر الأسلحة معتبرا أنها عناصر أساسية لإنهاء الصراع الليبي.

وأشار بوريل إلى أنه التقى أيضا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله لمناقشة الحاجة إلى ضمان استئناف إنتاج النفط لصالح جميع الليبيين ومن أجل وحدة وازدهار ليبيا.