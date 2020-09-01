وكالة إيطالية: لقاء مرتقب بين وزير الخارجية الإيطالي مع المستشار صالح لبحث ملفٍّ صناعيٍّ وتجاريٍّ ضخم

ليبيا – وصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الثلاثاء إلى العاصمة طرابلس.

وكالة “نوفا” الإيطالية أكّدت أنّ دي مايو لايرغب من خلال زيارته لطرابلس في الدخول في الصدام السياسي بين الشخصيات الحكومية المختلفة، لكنّ التذبذب في موقف وزير الداخلية المفوّض بحكومة الوفاق فتحي باشاآغا يقلق روما، وكذلك الدول الأوروبية الأخرى والولايات المتّحدة نفسها.

وأشارت إلى أنّ دي مايو يسعى خلال الزيارة لفهم ما يحدث مع التأكيد على أنّه الوقت المناسب للدفع نحو اتّفاق وقف إطلاق النار النهائي مع سلطات برقة بقيادة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

كما سيتوجّه دي مايو إلى طبرق للقاء عقيلة صالح ومن بين الموضوعات التي سيتمُّ مناقشتها ملفٌّ صناعيٌّ وتجاريٌّ ضخم، فيما يرافقه وكيل وزارة الخارجية مانليو دي ستيفانو.

ومن جهتها، تسعى وزارة الخارجية الإيطالية لإعادة تنشيط اللجنة الإيطالية الليبية المختلطة بشأن القضايا الاقتصادية، للتعامل مع الائتمانات التي تطالب بها الشركات الإيطالية، والآفاق والمشاريع ذات الاهتمام المشترك لإعادة إطلاق العلاقات الاقتصادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية