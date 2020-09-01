أعلنت الشركة العامة للكهرباء حدوث إظلام في المنطقة الوسطى والجنوبية.

وأرجعت الشركة في إيجاز لها اليوم الثلاثاء السبب إلى انخفاض التردد، ما أدى إلى انقسام الشبكة الكهربائية وخروج شبكتي الوسطى والجنوبية وحدوث إظلام بهما، مؤكدة العمل على إعادة بناء الشبكة.

وكانت حكومة الوفاق غيّرت مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء إثر احتجاجات على تواصل انقطاع الكهرباء، إلا أن موظفي الشركة في طرابلس كشفوا بطلان هذا الإجراء وآلية اختيار أعضاء المجلس الجديد، وطالبوا بتعيين مجلس إدارة من الأكفاء أبناء الشركة، ليستطيعوا النهوض بها.

وعلى أثر ذلك، نشرت “الوفاق” المليشيات المسلحة التابعة لفائز السراج على مقار ووحدات شركة الكهرباء، فيما يتواصل انقطاع التيار بالساعات والأيام، وحدث إطفاء عام يوم 10 أغسطس الجاري في المنطقتين الغربية والجنوبية.

وأدى انعدام الخدمات في طرابلس والمدن الغربية خاصة الانقطاع المتكرر للكهرباء إلى اندلاع تظاهرات ضد الوفاق الأسبوع الماضي، وطالبت السراج بتقديم استقالته إلا أنها قوبلت بالرصاص الحي من قبل المليشيات التابعة للسراج، ما تسبب في مقتل أحد المحتجين وإصابة عدد منهم، واعتقال آخرين.