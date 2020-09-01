أوغلو: حفتر لا يؤمن بالحلّ السياسي ووقف إطلاق النار ويريد الحلّ العسكري فقط

ليبيا – أكّد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنّ تركيا تؤيّد الجلوس على طاولة المفاوضات مع كافة الأطراف حول شرقيّ البحر المتوسّط، من أجل تحقيق التقسيم العادل.

أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم في العاصمة أنقرة وفقاً لما نقلته وكالة “الاناضول”التركية قال: “نحن مع الجلوس على طاولة المفاوضات مع كافّة الأطراف حول شرقيّ المتوسّط لتحقيق التقسيم العادل”.

وذكر أنّه بحث مع بوقادوم قضايا إقليمية خاصّة الملف الليبي، لافتًا إلى أنّ الأحداث في ليبيا أثّرت على الجزائر باعتبارها جارة حدودية.

وأكّد على أهمية وقف إطلاق النار لتحقيق الحل السياسي في ليبيا، وأنّ تركيا تدعم العملية السياسية منذ البداية.

أوغلو زعم أنّ ما وصفه بـ” الجنرال الانقلابي” خليفة حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) لا يؤمن بالحلّ السياسي ووقف إطلاق النار، بل يريد الحلَّ العسكري فقط.

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