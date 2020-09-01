الآغا: اتفاق الكبير ونظيره التركي يفرض مزيدًا من السيطرة التركية على البنك المركزي الليبي

ليبيا – علّق رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا على الاتفاق المالي الذي أبرمه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع نظيره التركي مراد أويصال، والذي يتضمّن بحث أوجه التعاون في مجال عمل المصرفين المركزيين بما يحقّق التطوير المؤسسي ورفع القدرات البشرية.

الآغا وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية ” اليوم الثلاثاء قال: إن الاتفاق يفرض مزيدًا من السيطرة التركية على البنك المركزي الليبي.

وأضاف أنّ الأصل ألّا يكون التدريب المزعوم في الاتفاق مقتصرًا على دولة واحدة بعينها، بل يجب أن يكون مفتوحًا على العديد من الخيارات.

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