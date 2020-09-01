الهلال الأحمر في الرجبان يواجه كورونا بـ”التثقيف”

أقامت شعبة الهلال الأحمر بمدينة الرجبان بمسرح كلية الاقتصاد محاضرة تثقيفية وذلك لنشر الوعي بين الجهات الملقاة على عاتقها مواجهة فيروس كورونا بالبلدية.

وعُقدت المحاضرة بحضور أعضاء من جمعية الهلال الأحمر وجهاز الإسعاف والطوارئ وفريق مكافحة فيروس كورونا ومستشفى الرجبان، إضافة إلى أعضاء من جهاز الحرس البلدي بالمدينة.

وتم خلال المحاضرة تقديم شرح وعرض ضوئي للإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهة الفيروس وتم الاتفاق على نشر المحاضرة من قبل الحاضرين كلٍّ في نطاق عمله ونشرها بين الناس والعمل بها كفريق واحد كلٍّ في مؤسسته وجهة عمله.

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