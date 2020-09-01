السراج ودي مايو: “الوقت حان لبدء العملية السياسية”

اتفق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، على أن “الوقت حان لبدء العملية السياسية”، وأن يترجم المجتمع الدولي تأييده لبياني السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لدعم الحل الشامل في ليبيا.

جاء ذلك خلال محادثات جمعت السراج ودي مايو، اليوم الثلاثاء، في طرابلس، بعد أن وصل الوزير الإيطالي إلى العاصمة في زيارة عمل قصيرة تأتي في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين الصديقين.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد “أكد الجانبان ضرورة الإسراع برفع الإغلاق عن المواقع النفطية، حيث يتسبب التأخير في المزيد من المعاناة لليبيين جميعا، والمزيد من الخسائر التي بلغت حتى الآن نحو 10 مليارات دولار”.

ولفت البيان إلى أن الطرفين بحثا التعاون الاقتصادي من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، حيث تم الاتفاق على التعجيل بتفعيلها لتباشر عملها، لتبدأ الشركات الإيطالية في العودة لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة تغطي مجالات الخدمات والتعمير والتنمية.

على صعيد آخر تم الاتفاق على استمرار التعاون بين ليبيا وإيطاليا في مواجهة جائحة كورونا، وعبّر الوزير الإيطالي عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة في مواجهة تداعيات الوباء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية