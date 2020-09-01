رئيس الحكومة الليبية يطلع على سير عمل المؤسسات والهيئات العامة

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني على سير عمل عدد من المؤسسات والهيئات العامة، خلال اجتماع ضم نائب رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء كل من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة الطاقة الذرية والهيئة العامة للشباب والرياضة.
وناقش الاجتماع سير عمل كافة المؤسسات، وما تقدمه للمواطن من خدمات في هذه المرحلة، والعراقيل والصعوبات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة.
وأكد الثني على ضرورة تسليم تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2021 لإدارة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط، على أن يكون آخر موعد لتسليمها الخميس الموافق للـ8 من سبتمبر الجاري.
كما بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني خلال لقاء مع النائب الثاني لرئيس الحكومة احميد حومة، وعضو مجلس النواب عن الجنوب الهادي الصغير، أوضاع المنطقة الجنوبية.
واستعرض الاجتماع كافة المشاكل التي تعاني منها مدن ومناطق الجنوب الغربي، وآليات حلحلة هذه المشاكل والمختنقات، كما ناقش المجتمعون الأوضاع الأمنية بالمنطقة وسيرها، مؤكدين على ضرورة تواصل استتباب الأمن في تلك المدن والمناطق.
وأكد الثني أنه سيتم توفير مجموعة من آليات الإسعاف والنظافة العامة، وتخصيص كمية من وقود الديزل لمحطة أوباري لتشغيلها بشكل مبدئي وحل مشكلة الكهرباء، وإنهاء جزء من طرح الأحمال المفروض على المنطقة.
هذا وناقش رئيس الحكومة احتياجات بلدية الكفرة، وذلك خلال اجتماع مع عضو مجلس النواب عن الكفرة جبريل اوحيدة، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية عبد الرحمن عقوب، وعدد من أعيان وحكماء ومشائخ البلدية.
وناقش الاجتماع احتياجات الكفرة والمشاريع الحكومية وسير العمل بها، إضافة إلى نتائج الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة في وقت سابق إلى البلدية.
حيث أكد الثني أنه سيتم تنفيذ كافة المشاريع التي تم الاتفاق عليها لصالح البلدية على مراحل، وتوفير عدد من المركبات الآلية الخدمية.
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