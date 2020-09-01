رئيس الحكومة الليبية يطلع على سير عمل المؤسسات والهيئات العامة

اطلع رئيس الحكومة عبد الله الثني على سير عمل عدد من المؤسسات والهيئات العامة، خلال اجتماع ضم نائب رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء كل من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ومؤسسة الطاقة الذرية والهيئة العامة للشباب والرياضة.

وناقش الاجتماع سير عمل كافة المؤسسات، وما تقدمه للمواطن من خدمات في هذه المرحلة، والعراقيل والصعوبات التي تواجهها، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المتعثرة.

وأكد الثني على ضرورة تسليم تقديرات الموازنة العامة للعام المالي 2021 لإدارة الميزانية بوزارة المالية والتخطيط، على أن يكون آخر موعد لتسليمها الخميس الموافق للـ8 من سبتمبر الجاري.

كما بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني خلال لقاء مع النائب الثاني لرئيس الحكومة احميد حومة، وعضو مجلس النواب عن الجنوب الهادي الصغير، أوضاع المنطقة الجنوبية.

واستعرض الاجتماع كافة المشاكل التي تعاني منها مدن ومناطق الجنوب الغربي، وآليات حلحلة هذه المشاكل والمختنقات، كما ناقش المجتمعون الأوضاع الأمنية بالمنطقة وسيرها، مؤكدين على ضرورة تواصل استتباب الأمن في تلك المدن والمناطق.

وأكد الثني أنه سيتم توفير مجموعة من آليات الإسعاف والنظافة العامة، وتخصيص كمية من وقود الديزل لمحطة أوباري لتشغيلها بشكل مبدئي وحل مشكلة الكهرباء، وإنهاء جزء من طرح الأحمال المفروض على المنطقة.

هذا وناقش رئيس الحكومة احتياجات بلدية الكفرة، وذلك خلال اجتماع مع عضو مجلس النواب عن الكفرة جبريل اوحيدة، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس المجلس التسييري للبلدية عبد الرحمن عقوب، وعدد من أعيان وحكماء ومشائخ البلدية.

وناقش الاجتماع احتياجات الكفرة والمشاريع الحكومية وسير العمل بها، إضافة إلى نتائج الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة في وقت سابق إلى البلدية.

حيث أكد الثني أنه سيتم تنفيذ كافة المشاريع التي تم الاتفاق عليها لصالح البلدية على مراحل، وتوفير عدد من المركبات الآلية الخدمية.

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