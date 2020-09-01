الثني يبحث أوضاع المُهجّرين من المنطقة الغربية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء على أوضاع النازحين المهجرين من المنطقة الغربية لمناطق شرق ليبيا.
وجاء ذلك خلال اجتماع الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع عضو مجلس النواب عن النواحي الأربعة علي المجدوب.
وناقش رئيس الحكومة مع النائب البرلماني أوضاع النازحين المهجرين من المنطقة الغربية، وأبرز احتياجاتهم والمشاكل التي تواجههم.
كما ناقش الاجتماع آليات حلحلة كافة المشاكل والاختناقات، وتوفير كافة الاحتياجات التي يطلبها المعنيون بهذا الملف عبر الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة واللجان المختصة.
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