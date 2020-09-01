الثني يبحث أوضاع المُهجّرين من المنطقة الغربية

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الثلاثاء على أوضاع النازحين المهجرين من المنطقة الغربية لمناطق شرق ليبيا.

وجاء ذلك خلال اجتماع الثني في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، مع عضو مجلس النواب عن النواحي الأربعة علي المجدوب.

وناقش رئيس الحكومة مع النائب البرلماني أوضاع النازحين المهجرين من المنطقة الغربية، وأبرز احتياجاتهم والمشاكل التي تواجههم.

كما ناقش الاجتماع آليات حلحلة كافة المشاكل والاختناقات، وتوفير كافة الاحتياجات التي يطلبها المعنيون بهذا الملف عبر الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة واللجان المختصة.