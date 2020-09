أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء،

حدوث إظلام في المنطقتين الوسطى والجنوبية نتيجة لانخفاض التردد، مضيفة أن ذلك أدى

إلى انقسام الشبكة الكهربائية وخروج شبكتي الوسطى والجنوبية وحدوث إظلام بهما.

The post عاجل// حدوث إظلام في المنطقتين الوسطى والجنوبية نتيجة خروج شبكتيهما عن الخدمة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24