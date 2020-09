العريبي يتهم المجتمع الدولي والرئاسي “بالتباطؤ” نحو الحلّ السياسي ويؤكد أن المظاهرات ستطيح بالجميع

اتهم رئيس لجنة

الطاقة بمجلس النواب، عيسى العريبي، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والمجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، “بالتباطؤ”، في المُضي قدمًا نحو

الحلّ السياسي

وأشار العريبي،

في تصريح صحفي إلى أن الفرصة ما تزال ممكنة للحوار في ظل محدودية المظاهرات الاحتجاجية

بطرابلس، مؤكدا أن هذه المظاهرات إن “زادت ستطيح بالجميع

ولن تبقي على أحد”.

ودعا العريبي، الجميع

إلى المسارعة للجلوس على طاولة الحوار السياسي والالتفاف حول مبادرة عقيلة صالح

رئيس مجلس النواب، باعتبارها مبادرة متكاملة وقادرة على إنقاذ الوطن وما يواجهه من

مخاطر وتحديات حسب تعبيره.

وحذّر من أنّ

الاستهانة والتباطؤ في التحرّك نحو الحوار السياسي لا يهددان باستمرار المظاهرات

واتساع مداها في طرابلس فقط، بل في عموم ليبيا.

وأضاف العريبي: أن

“الجميع يعاني من الفساد في غرب البلاد وشرقها، إضافة إلى انقطاع الكهرباء ونقص السيولة

وصعوبة الأوضاع المعيشية”

كما لفت إلى:

“أنه بعد إصدار البيانين الأخيرين من مجلس النواب والرئاسي لوقف إطلاق النار،

وربما من قبلهما، كنّا نرصد تباطؤ المجلس الرئاسي في السعي نحو العملية السياسية،

مرجحا أن يعود هذا لتشبّث السراج بالسلطة، وهو ما أسفر عن اندلاع المظاهرات

بالعاصمة والمطالبة بإقالته”.

ورأى أنّ

المظاهرات كشفت عن ضعف المجلس الرئاسي وتفكّكه وافتقاد حكومته للدعم الشعبي وما

سيترتب على ذلك من فقد للدعم الدولي، متوقّعًا إبداء الوفاق قدرًا من المرونة في

التعاطي مع الحوار السياسي، والقبول بالذهاب إلى جنيف للتوافق على الخطوط العريضة

والمتبقّية لمناقشة مبادرة عقيلة صالح، وهو ما يترتّب عليه إيجاد سلطة تنفيذية

جديدة في مدينة سرت تخضع للبرلمان، يعقبها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في غضون

عام ونصف العام.

وتوقّع العريبي

أن تمارس الدول المعنيّة بالملف الليبي ضغطا أكبر على المجلس الرئاسي، خصوصًا مع

تخوّف تلك الدول من أن يؤدّي تفكّك الأخير قبل التوصّل لحلّ سياسي جديد للسقوط في

فوضى عارمة، وهو ما يهدّد بعودة تنظيمات متطرّفة مثل “داعش” بقوة إلى المشهد

الليبي، وزيادة تهريب الوقود وتدفّق المهاجرين غير الشرعيين.

