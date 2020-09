أصدرالمجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، الثلاثاء، قرارا بإلغاء الهيئة العامة

للإسكان والمرافق على أن تؤول جميع أصولها الثابتة والمنقولة إلى وزارة الإسكان والتعمير

وتضمن القرار بأن ينقل العاملين بالهيئة الملغاة إلى الوزارة بذات أوضاعهم

الإدارية والمالية.

