يونس: تشكيل لجان فرعية بـ15 بلدية تمهيدا لإجراء الانتخابات

عقدت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اليوم الثلاثاء، مؤتمرها الصحفي الأول للإعلان عن خطة عملها خلال الفترة المقبلة.

وقدم الناطق باسم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية خالد يونس، في بداية المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في بنغازي، نبذة تعريفية عن اللجنة ومهامها وتشريعاتها.

وأعلن يونس عن تشكيل اللجان الفرعية بـ15 بلدية تمهيدا لإجراء الانتخابات بها، وهي “درنة، والقبة، وهراوة، ومساعد، والأبرق، والقيقب، وجالو، وأوجلة، واجخرة، والبيضان، وأم الرزم، وبئر الأشهب، والشرقية، وجردس العبيد، والقطرون”.

وقال المتحدث باسم اللجنة المركزية للانتخابات البلدية: “خلال الأيام القادمة، سيتم الإعلان عن فتح باب تسجيل الناخبين للمجموعة الأولى ككل، أو كل بلدية على حدة”.

وأكد يونس أن اللجنة المركزية بعدة خطوات ضمن الإجراءات الوقائية ضد كورونا، من ضمنها استحداث صفة مراقب صحي؛ مهمته الحفاظ على المسافات الآمنة بين المقترعين، وتوفير لوازم الوقاية الشخصية كالكمامة والكحول، وتعقيم المراكز قبيل يوم الاقتراع، كما طورت اللجنة الجانب التقني لتعزيز مبدأ التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن اللجنة تعول كثيرًا على المواطنين، خاصة في بلدية درنة، كونها حديثة عهد بإجراء الانتخابات، وستشهد تحولا ديمقراطيًا يُمّكن الأهالي من اختيار من يمثلهم.

وأضاف أن اللجنة اعتمدت خطة توعية تمثلت في إجراء جلسات حوار مجتمعي، ولقاءات عمل، ومناظرات، وذلك بالتعاون مع مفوضية المجتمع المدني، لافتا إلى وجود تواصل مستمر مع شركاء اللجنة في العملية الانتخابية، كوزارتي التعليم والداخلية، ومفوضية المجتمع المدني، والإعلام.