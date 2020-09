أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، استمرار

بلاده في أنشطة التدريب والاستشارة عسكريا وأمنيا في ليبيا، مشددا خلال لقائه بوزير

الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش في أنقرة، وقوف تركيا

إلى جانب الوفاق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.. على حد وصفه.

The post عاجل // آكار: مستمرون في أنشطة التدريب والإستشارة عسكريا وأمنيا في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24