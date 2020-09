آكار: تركيا مستمرة بتقديم التدريب والاستشارة في ليبيا

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، اليوم الثلاثاء، استمرار

بلاده بتقديم ما أسماها بـ ” أنشطة التدريب والاستشارة ” في ليبيا.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية، فقد أكد أكار

أثناء لقائه وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة صلاح الدين النمروش في

أنقرة، عزم بلاده مواصلة أنشطة التدريب والاستشارة عسكريا وأمنيا في ليبيا، مشددا على

وقوف تركيا إلى جانب الوفاق من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.. على حد وصفه

.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال الأحد الماضي،

إن قواته مصممة وقادرة على حماية البلاد والشعب وقيمه المعنوية ومصالحه مهما كان الثمن.

وكانت الوفاق، قد أعلنت

في وقت سابق عن تكليف صلاح الدين على عبد الله النمروش وزيرا مفوضا للدفاع، وذلك بعد

ساعات من توقيف وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على خلفية الانتهاكات

التي حدثت في المظاهرات التي شهدتها العاصمة طرابلس قبل أيام، لكن باشاغا يؤكد أن توقيفه

جاء بسبب انتقاده للفساد الذي يضرب مؤسسات الحكومة .

