رصد الجرائم الليبية توثق الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين في طرابلس وبنغازي

قالت منظمة رصد

الجرائم الليبية، الثلاثاء، إنه برغم توقف القتال و الهدوء الحذر الذي ساد خطوط

التماس في مدينة سرت بين الأطراف المتنازعة في ليبيا إلا أن شهر أغسطس لم يخلو من

الانتهاكات الحقوقية كغيره من الأشهر السابقة.

وأضافت المنظمة في تقريرها عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال شهر أغسطس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن أبرز هذه الانتهاكات تمثلت في منع و قمع واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين التى أدت إلى مقتل اثنين من المتظاهرين وإصابة العشرات.

وأكد التقرير أن

حملات الاعتقال التعسفي و الخطف والاختفاء القسري طالت العشرات من المتظاهرين في

كل من طرابلس وسرت وبنغازي.

وأوضح التقرير استمرار سقوط الضحايا المدنيين

جراء الألغام ومخلفات المعارك في طرابلس وضواحي سرت بالإضافة إلى تواصل عمليات

انتشال مزيد من الجثث في ترهونة.

وقال التقرير إن

حصيلة ما وثقة مكتب الرصد والتوثيق خلال شهر أغسطس هي كالتالي:‎

1- أن المنظمة رصدت في الخامس من أغسطس مقتل الطفل “الزين على بن نعمة” البالغ من العمر 10 سنوات، إثر إصابته برصاصة عشوائية في منطقة مشروع الهضبة بعد ما تم إسعافه في مستشفى الخضراء بطرابلس.

2- أن المنظمة

سجلت في السادس من أغسطس انتشال جثة متحللة مجهولة الهوية تعود لفترة الحرب من

منطقة طريق المطار بطرابلس من قبل الفريق التابع لإدارة البحث عن الرفات بالهيئة

العامة للبحث والتعرف على المفقودين.‏‎

3- أن المنظمة

رصدت في التاسع من أغسطس إصابة “احمد شعبان عبد السلام” 33 سنه مصري

الجنسيه، بجروح بليغة نتيجة انفجار لغم

أرضي بمنطقة عين زاره جنوب طرابلس، بالإضافة إلى العثور علي جثة “عبدالمنعم

عبدالكريم الديباني” 63 عاما، جنوب بنغازي بعد اختطافه من قبل مسلحين بيوم

واحد.

4- أن المنظمة

سجلت في العاشر من أغسطس العثور علي جثة “عبدالفتاح محمد ابوخريص بن فايد”

38 عاما، في منطقة ماجر بضواحي مدينة زليتن بعد اختطافه بثلاثة أيام.

5- أن المنظمة رصدت في الحادي عشر من شهر أغسطس اعتقال ثلاثة مدنيين بينهم اساتذة بجامعة سرت من قبل مجموعات مسلحة في سرت، بعد مشاركتهم في تظاهرة سلمية بالمدينة، وتم إطلاق سراح اثنين منهم بعد ساعات، والثالث لا يزال محتجز ومصيره مجهول، كما تم رصد في التاريخ ذاته اعتقال “أحمد راف الله الدرسي” من وسط مدينة بنغازي بسبب ظهوره في مقاطع مرئية يرفع شعارات للنظام الجماهيري، كما سجلت المنظمة انفجار لغم يعود لمخلفات المعارك قرب مصيف النيروز ببنغازي أدى إلي إصابة “اكرم اسماعيل المسماري” 36 عاما، بجروح متوسطة.

6- أن المنظمة

رصدت في الثاني عشر من أغسطس إصابة “عبدالعاطي الأزرق” 28 عاما، برصاصة

عشوائية اثناء مروره بالطريق السريع طرابلس اخترقت زجاج سيارته واستقرت في الجمجمة،

كما وثقت المنظمة في 15 أغسطس اختطاف “احمد عبدالمولى احمد الزوي”

البالغ من العمر 40 عامًا، يعمل في جامعة إجدابيا وهو منسق “الجبهة

الشعبية” المؤيدة للنظام الجماهيري في مدينة إجدابيا، بعد اعتراض سيارته من

قبل مسلحين.

7- أن المنظمة سجلت في السادس عشر من أغسطس انفجار لغم أرضي قرب سيارة بمنطقة جارف جنوب سرت أدت إلى وفاة اثنين من المدنيين وهم “بلعيد الحفيظي الفرجاني”، “سليمان زايد الفرجاني”.

8- أن المنظمة رصدت في الثاني والعشرين من أغسطس إصابة اثنين من المدنيين بجروح بليغة جراء انفجار لغم قرب منزلهم بمنطقة طريق المطار بطرابلس، كما تم العثور على جثتين عليها آثار رصاص قرب شاطئ البحر بمدينة صبراتة تعود لشابين تم اختطافهم من مدينة الزاوية قبل يوم من العثور عليهم وهم “محمد علي البغلوش” 21 عاما، و “هاني يوسف البغلوش” 20 عاما، كما تم العثور أيضا في ذات التاريخ علي “أبوبكر ارحومة الشاطر” 27 عاما، من سكان مدينة رقدالين مقتولا بالرصاص في مكان آخر علي شاطئ صبراته بعد اختطافه بيوم، بالإضافة إلى تسجيل وفاة “ناصر عمران غيث” إثر إطلاق النار عليه من قبل مجموعة مسلحة تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة بمدينة الاصابعة.

كما رصدت

المنظمة حملات خطف واخفاء قسري وتخريب وحظر تجول بالقوة قامت بها مجموعات مسلحة

تابعة لحكومة الوفاق بعد فرض سيطرتهم على مدينة الاصابعة جنوب العاصمة طرابلس.

9- أن المنظمة سجلت في الثالث والعشرين من أغسطس إصابة متظاهر بالرصاص من قبل قوات أمن حكومة الوفاق وسط طرابلس واعتقالات تعسفية لمجموعة من المتظاهرين، كما رصدت المنظمة قمع وتفريق قوات الأمن للمتظاهرين سلمياً بقوة السلاح في أحياء متفرقة في العاصمة.

وفي ذات التاريخ

رصدت المنظمة اختطاف مدير راديو جوهرة “سامي الشريف” اثناء حضورة

المظاهرات في طرابلس، من قبل ملثمين.

كما سجلت اختطاف

“طه محمد القبلاوي” من قبل مسلحين بعد مشاركته في مظاهرات طرابلس، ورصدت

المنظمة اختطاف “محمد صالح امزيود” 22 عاما و “عبد المنعم احمد

جرناز” 19 عاما، من المظاهرات السلمية وسط العاصمة من قبل مسلحين، قبل أن

يطلق سراحهم في 27 اغسطس.

وفي 23 أغسطس أيضا

رصدت المنظمة وفاة 4 مدنيين داخل سيارة إثر انفجار لغم قرب ترهونة.

10- أن المنظمة

وثقت في الرابع والعشرين من أغسطس اختطاف 4 من نشطاء التظاهرات السلمية في العاصمة

طرابلس علي يد مجموعات مسلحة تابعة لحكومة السراج واخفائهم قسرياً وهم: “مهند

ابراهيم الكوافي”، “ناصر الزياني”، “الصادق الزياني”،

“محمد القمودي محمد”، “محمود القمودي محمد”.

كما رصدت

المنظمة مقتل “ناصر عمران غيث” وحملات اعتقال تعسفي طالت أكثر من 40

مدني بمدينة الاصابعة، قامت بها قوات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة، وأيضا فرض

حظر تجول بالقوة علي المدنيين، كما سجلنا سرقات بالإكراه وتخريب لمنشآت مدنية كالمدارس

واستعمالها لأغراض عسكرية، قبل أن يطلق سراح جميع المعتقلين بعد يوم من اعتقالهم.

ووثقت المنظمة

اختطاف “عمران مصطفى الاطيوش” من قبل مسلحين أثناء مشاركته في المظاهرات

السلمية قرب ميدان الساحة الخضراء بطرابلس، وتم الإفراج عنه بعد 6 أيام ، في 29 أغسطس.

11- أن المنظمة

وثقت في الخامس والعشرين من أغسطس مقتل “ناصر اعويدات القذافي” 34 عاما،

وجرح 7 مدنيين على الأقل، واعتقالات تعسفية لعشرات المتظاهرين سلمياً في مدينة

سرت، واستعمال الرصاص الحي لقمع المظاهرات السلمية، تبعها اقتحام للمنازل من قبل

كتيبة 166 وكتيبة طارق بن زياد.

كما وثقت

المنظمة اختطاف الإعلامي والناشط الحقوقي “عبداللطيف معمر أبوحمرة” من

قبل القوة الأمنية المشتركة مصراتة من منطقة زمزم جنوب مدينة بني وليد.

ورصدت المنظمة

في ذات التاريخ اختطاف “فادي سالم غيث” و “زكريا الشريف” على

يد مجموعات مسلحة من المظاهرات في طرابلس، وتم الإفراج عنهم في 29 أغسطس، كما سجلت

المنظمة العثور على جثة مجهولة ومتحللة مكبلة اليدين داخل بئر مياه مهجور بمنطقة

سيدي الصيد بضواحي ترهونة.

12- أن المنظمة

وثقت في الثامن والعشرين مقتل “سيف الدين عمر المقرحي” إثر إصابته

بأعيرة نارية اطلقها مسلحين يستقلون سيارة تويوتا أثناء تفريقهم للمظاهرات في

منطقة غوط الشعال وسط طرابلس، ليلة الجمعة الثامن والعشرين من أغسطس.‏‎

13- أن المنظمة

رصدت في التاسع والعشرين اختطاف اثنين من النشطاء المشاركين في المظاهرات بطرابلس

وهم: “محمد ابوعجيلة” و “سالم قدمور” من قبل مجموعة مسلحة

تابعة لحكومة الوفاق من الساحة الخضراء بطرابلس.

وأكد التقرير أن منظمة رصد الجرائم الليبية تابعت بقلق استعمال القوة المفرطة والقمع الممنهج ضد المتظاهرين السلميين في كل من طرابلس وسرت وبنغازي،مضيفا أن مكتب الرصد يعمل من أجل التواصل مع الشهود والضحايا وتوثيق هذه الانتهاكات واحالتها الى الجهات القانونية المختصة لضمان عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العدالة.

وأوضح التقرير أن المنظمة تطالب كلا من حكومة الوفاق غير المعتمدة في طرابلس والجيش والحكومة المؤقتة في الشرق بفتح تحقيق عاجل في عمليات الخطف واستخدام القوة ضد المتظاهرين وتحملهم المسؤولية القانونية عن هذه الجرائم.

وشدد التقرير

على أن المنظمة طالبت جميع الأطراف بضرورة احترام حق التظاهر السلمي وحق التعبير

عن الرأي الذي تكفله المواثيق والمعاهدات الدولية والإعلان الدستوري الليبي.

The post رصد الجرائم الليبية توثق الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين في طرابلس وبنغازي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24