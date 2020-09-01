المشري لـ”دي مايو”: وجود القوات التركية في ليبيا شرعي

التقى رئيس المجلس الاستشاري “خالد المشري” وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للسراج أن المشري ودي مايو ناقشا تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، والمبادرات السياسيات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إيطاليا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

ونقلت تلك القنوات الإعلامية عن المشري خلال اللقاء: “وجود القوات التركية في ليبيا شرعي بخلاف المرتزقة الداعمين لـ(المشير خليفة) حفتر”.

وقدم المشري في ختام اللقاء هدية تذكارية إلى الوزير الإيطالي تتمثل في لوحة لمدينة غدامس التاريخية والسياحية.