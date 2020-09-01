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المشري لـ”دي مايو”: وجود القوات التركية في ليبيا شرعي

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس المجلس الاستشاري “خالد المشري” وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للسراج أن المشري ودي مايو ناقشا تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، والمبادرات السياسيات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إيطاليا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

ونقلت تلك القنوات الإعلامية عن المشري خلال اللقاء: “وجود القوات التركية في ليبيا شرعي بخلاف المرتزقة الداعمين لـ(المشير خليفة) حفتر”.

وقدم المشري في ختام اللقاء هدية تذكارية إلى الوزير الإيطالي تتمثل في لوحة لمدينة غدامس التاريخية والسياحية.

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إيطاليا القوات التركية المشري ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • المشرى بعدما قفل عليه السلطان الغرفة الضلمة ونحى سرواله واتناك هناك من الاتراك شرجى اصبح يقول شرعى فاى شرعية ياميبون لمحتل مغولى مرفوض من الشعب ونوابه وقبائله ومن يتوهم من الخوان انه فى حمايته فلينظر الى الحقير عمر البشير اسقطه الشعب السودانى وغدا ستسقط ياحقير تحت نعال الشعب الليبى بعد زوال الاحتلال

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