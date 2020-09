قالت عضو مجلس النواب الإيطالي، ديبورا بيرغاميني، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، يؤيد رأي زعيم حزب “فورتسا إيتاليا”، سيلفيو برلسكوني، بشأن ليبيا.

وأضافت بيرغاميني في تصريحات صحفية، أن دي مايو، أيد رأي، برلسكوني، بإعادة إطلاق الاتفاقات التي وقعها برلسكوني مع الحكومة الليبية في عهد الزعيم الليبي الراحل العقيد معمّر القذافي.

وأوضحت بيرغاميني أنها تعتقد أو ربما تكون مخطئًة أن سحب الاتفاقات الموقعة من قبل رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك، برلسكوني، كان من جانب الليبيين أنفسهم.

The post بيرغاميني: دي مايو يؤيد إعادة إطلاق الاتفاقات التي وقعها برلسكوني مع ليبيا في عهد الزعيم القذافي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24