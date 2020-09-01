«الهلال الأحمر» فرع بني وليد تنتشل 9 جثث مجهولة الهوية خلال 8 أشهر

قال مدير المكتب الإعلامي بجمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، سفيان دبيب، لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن إجمالي عدد الجثث التي انتشلها مكتب انتشال الجثامين التابع لفرع الجمعية وقام بدفنها خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس الماضي بلغ 9 جثامين.

وأضاف دبيب أن عملية انتشال ودفن الجثامين مجهولة الهوية تجري بالتعاون بين جمعية الهلال الأحمر وعدد من الجهات المختصة منها مديرية الأمن، والنيابة العامة، ومستشفى بني وليد العام، مشيرا إلى أن معظم الجثامين تعود لمهاجرين غير شرعيين من عدة جنسيات.

يشار إلى أن جثث المهاجرين غير الشرعيين يعثر عليها بشكل شبه يومي في طريق النهر الصناعي، وسط بني وليد، الذي يسلكه المهربون وتجار البشر.

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