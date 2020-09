أردوغان يزعم أن تركيا تتواجد في ليبيا من أجل تحقيق العدالة والحق

قال الرئيس

التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن محاولات الاستيلاء على ثروات البحر المتوسط

تعد وجها جديدا من وجوه الاستعمار الحديث.

وأضاف أردوغان

في كلمة له خلال حفل افتتاح العام القضائي في أنقرة، أن

محاولة حبس تركيا في نطاق سواحلها من خلال جزيرة ميس اليونانية، التي تبلغ مساحتها

10 كيلومترات مربع فقط، أبرز تعبير عن الظلم وعدم الإنصاف.

وأوضح أن محاولات

الدفع بدولة لا تنفع نفسها لمواجهة قوة إقليمية ودولية مثل تركيا أصبح أمرا مضحكا.

وأكد أردوغان أن

التصريحات الدبلوماسية والسياسية الخداعة لم تعد كافية للتغطية على ظلم الدول التي

تظن نفسها عظيمة وقوية ولا تهزم.

وشدد أردوغان

على أن مواقف بلاده في شرق المتوسط وبحر إيجة، تستند إلى مبدأ البحث عن الحق

والعدالة.

وقال أردوغان إن

بلاده تسعي لتحقيق العدالة والحق من خلال تواجدها في ليبيا و سوريا وأماكن أخرى،

بحسب قوله.

وأضاف أردوغان

أن الدولة التي احتمت عبر تاريخها بالآخرين ترمى اليوم أمامنا لتحقيق غايات دول

أخرى، بحسب تعبيره.

