لجنة مكافحة «كورونا» في كاباو توجه نداء استغاثة للأطباء

وجهت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد في بلدية كاباو، اليوم الثلاثاء، نداء استغاثة عاجل إلى جميع الأطباء والأطباء المساعدين بضرورة التعاون مع اللجنة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلدة الواقعة غرب ليبيا.

ودعت اللجنة في بيان كافة الخبرات الطبية ممن لديهم القدرة إلى التعاون معها من أجل رفع معاناة المواطنين وإنقاذ أرواح أهالي المنطقة.

وتجاوزت أعداد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في بلدية كاباو الـ 30 حالة، بينما سجلت البلدة حالة وفاة واحدة حسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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