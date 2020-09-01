دغيم: مدن الشرق والجنوب لم تستلم أجهزة “الصحة العالمية” رغم الحاجة الماسة لها

طالب عضو مجلس النواب زياد دغيم منظمة الصحة العالمية بالكشف عن صحة تسليم مركز مكافحة الأمراض عدد 2000 جهاز تنفس لكل مدن ليبيا.

وقال دغيم في تصريحات لـ”الساعة 24″: “للأسف لم يسلم منها شيء إلى مدن الشرق والجنوب الليبي رغم الحاجة الماسة لها في ظل انتشار جائحة كورونا”.

وأبدى النائب البرلماني استنكاره لاعتراف زميله (المقاطع لمجلس النواب) أيمن سيف النصر، بأن طرابلس لديها فائض من أجهزة التنفس، في الوقت الذي تعاني فيه باقي المناطق الليبية من نقص في تلك الأجهزة الطبية.

وختم دغيم مطالبا منظمة الصحة بتولي التسليم المباشر للأجهزة الطبية إلى المدن في ظل النهج الجهوي والشللي غير المسؤول وغير الإنساني الذي يمارس من قبل المتحكمين في المنطقة الغربية.