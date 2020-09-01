العريبي: فرصة الحوار ما تزال ممكنة في ظل محدودية المظاهرات بطرابلس

قال رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، إن الاستهانة والتباطؤ في التحرك نحو الحوار السياسي لا يهددان باستمرار المظاهرات واتساع مداها في طرابلس فحسب، بل في عموم ليبيا.

وأوضح العريبي أن هناك حالة من التباطؤ سواء من جهة المجتمع الدولي أو المجلس الرئاسي في المضي قدما نحو الحل السياسي، مشيرا إلى أن الفرصة ما تزال ممكنة للحوار في ظل محدودية المظاهرات الاحتجاجية بطرابلس، وداعيا في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط إلى المسارعة بالجلوس إلى طاولة الحوار السياسي والالتفاف حول مبادرة المستشار صالح، باعتبارها مبادرة متكاملة وقادرة على إنقاذ الوطن وما يواجهه من مخاطر وتحديات.

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