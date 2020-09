قال الممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي،

جوزيف بوريل، اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح سبل التوصل

إلى حل للأزمة الليبية واستئناف الحوار السياسي في إطار عملية برلين، مرحبا بالتزامه

بوقف إطلاق النار وإنهاء الحصار النفطي .

