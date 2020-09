دي مايو وبوريل يرحبان بحهود “صالح ” لحل الأزمة الليبية سلمياً

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، مساء اليوم

الثلاثاء، بمقر إقامته في القبة شرق البلاد، وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو،

والممثل السامي للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في تصريح صحفي،

إن صالح بحث مع وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل

التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية عبر تفعيل المسار السياسي، مبينا أن وزير الخارجية

الإيطالي أكد دعم بلاده لمبادرة صالح بوقف إطلاق النار وإعلان القاهرة، كما عبرعن قناعة

إيطاليا بضرورة تجميد إيرادات النفط الليبي، إلى حين تشكيل قيادة سياسية جديدة تضمن

تسخيرها لمصلحة الشعب الليبي .

وأضاف بليحق، أن صالح ناقش خلال لقاءه بالممثل السامي للأمن

والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بعد اجتماعه مع وزير الخارجية الإيطالي،

لويغي دي مايو، سبل التوصل إلى حل للأزمة الليبية واستئناف الحوار السياسي في إطار

عملية برلين، مشيرا إلى أن بوريل رحب بجهود صالح لحل الأزمة الليبية سليماً عبر

المسار السياسي والجلوس على طاولة المفاوضات، كما رحب بالتزامه بوقف إطلاق النار وإنهاء

الحصار النفطي .

ويأتي لقاء دي مايو وبوريل مع رئيس مجلس النواب، بعد زيارتهما

إلى طرابلس صباح اليوم، ولقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز

السراج.

وبحسب مصادر، فقد تركزت محادثات دي مايو مع السراج على مبادرات

وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين .

