السراج يُحذر من “التحرّش” بقوات الوفاق حول سرت والجفرة

حذر رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، من “محاولات التحرش بقوات الوفاق” حول مدينتي الجفرة وسرت، والتي قد تتسبب في “نسف ما تم التوصل إليه”، في إشارة إلى بيانين أصدرهما السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الشهر الماضي، لوقف العمليات العسكرية.

وجاءت تصريحات السراج خلال لقائه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، في طرابلس، حيث ناقش الطرفان تطورات الوضع السياسي في ليبيا، فيما جدد بوريل التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي للبيانين لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا.

ووفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فقد قال السراج إن حكومة الوفاق ملتزمة بما أعلنته وبما جاء في البيانين من نقاط اتفاق، مضيفا أن “الطرف الآخر معني بكثير من هذه النقاط مثل نزع السلاح بمدينة سرت ومنطقة الجفرة حيث لا توجد قوات لحكومة الوفاق هناك، أيضا هو المعني برفع الإغلاق عن المواقع النفطية”. ودعا السراج المجتمع الدولي للتحرك بحزم تجاه المعرقلين.

بدوره، كشف بوريل أن الاتحاد الأوروبي خصص أموالا لشراء زوارق لدعم خفر السواحل الليبي، وتقديمها خلال الأشهر القادمة.

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