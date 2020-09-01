ليبيون يوجهون رسالة للأمم المتحدة ضد التواجد الأجنبي في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

01 September, 2020

وجهت مجموعة مكونة من سياسيين وحقوقيين وأكاديميين وإعلاميين ونشطاء رأي ليبيين، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعربت خلالها عن إدانتها لكافة التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.

وأكدت المجموعة في رسالتها -والتي جاءت ممهورة بنحو 67 توقيعا-، رفضها لأي قوات أجنبية على التراب الليبي سواء كان تواجد بشكل رسمي معلن أو غير رسمي، وتحت أي غطاء ولأي مبرر كان، داعية الأمم المتحدة على اتخاذ ما يلزم لضمان الخروج العاجل للقوات الأجنبية بكافة أشكالها.

كما طالبت المجموعة، بضرورة اتخاذ القرارات والتدابير الكفيلة بوقف التدخلات الخارجية في الأزمة الليبية، والحد من عبث الدول بمصائر أبناء الشعب الليبي ومصادرة الإرادة، مؤكدة على أن هذا هو السبيل الوحيد الذي يمكن الشعب الليبي من تزكية إرادتهم الوطنية ويتيح لهم فرص التوافق على حلول محلية للأزمة، ويفتح أمامهم أبواب الاستقرار والسلام ويعزز أمالهم في مستقبل أفضل.