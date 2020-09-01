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المنظمة الليبية للإعلام المستقل تدين «اختطاف» الإعلامي والمخرج سامي الشريف بطرابلس

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

دانت المنظمة الليبية للإعلام المستقل، الإخفاء القسري للإعلامي والمخرج التلفزيوني، والمدير التنفيذي لشبكة راديو الجوهرة، سامي الشريف، الذي اختطف 23 أغسطس الماضي، أثناء وجوده بميدان الشهداء بطرابلس، وتغطيته المظاهرات التي خرجت ضد الفساد في حكومة الوفاق.

وحملت المنظمة، في بيان اليوم، المجلس الرئاسي وحكومته، بما في ذلك وزاة الداخلية مسؤولية «تغييب الشريف»، مطالبة وزارة الداخلية بالكشف عن مختطفيه وتقديمهم للعدالة.

كما استنكرت المنظمة صمت المجلس حيال «الانتهاكات التي ترتكبها المجموعات المسلحة المشرعنة من الحكومة، وتتقاضى رواتبها من خزينة الشعب ضد الصحفيين والنشطاء».

وقالت المنظمة إن شهود عيان كانوا مع الشريف قالوا إن أفرادًا مسلحين من قوة العمليات الخاصة التابعة لـ«كتيبة النواصي»، قبضوا على الشريف واقتادوه إلى مبنى برج «بو ليلة» بطرابلس، حيث تسيطر الكتيبة عليه.

وأكدت المنظمة أن عملية اختطاف الشريف جريمة نكراء في حق الصحافة وحرية التعبير، مناشدة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق التدخل العاجل للإفراج عن الزميل المختطف ومحاسبة الجهة التي تحتجزه دون وجه حق.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الرعاع لا يعرفوا حق التعبير أو حرية الرأى أو حرية الصحافة فمصطفى قدور بلطجى سائق سيارة حمالة قبل فبراير وجد نفسه يحكم ويطلق فأين درس وتعلم حتى لا يكون عدوا للرأى الآخر ولا يعتقل او يقتل فالسلاح وحده لا يصنع دولة لأن كل حاملى السلاح اليوم ميليشياوين قتلة لا يسمحوا ببناء دولة ديمقراطية دستورية قانونية وهذا هذا تركيا وقطر وجهنم العرب المسمى زورا وبهتانا ربيعا عربيا ( لا كهرباء ولا ماء ولا فلوس وبيع البلد وانعدام الأمن والأمان والخطف والقتل …الخ فهل هذا ربيع ابدا )

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