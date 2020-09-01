مدارس رقدالين تفتح أبوابها وسط “إجراءات استثنائية”

استأنفت جميع مدارس التعليم الثانوي العام والخاص بالقسمين الأدبي والعلمي، في رقدالين، العام الدراسي 2019/ 2020، وفق الموعد وخطة العمل المحددة من وزارة التعليم في حكومة الوفاق.

وتابع مراقب تعليم رقدالين برفقة قسم الإعلام بالمكتب هذه العودة من خلال زيارة ميدانية اطلع خلالها على شروط الوقاية والسلامة الصحية وتنفيذها وفق تعليمات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعد أن تم خلال اليومين الماضيين توزيع كافة المستلزمات الصحية على المدارس المستهدفة بالعودة.

وضمن خطة استئناف الدراسة، فتحت 3 مدارس تعليم عام و5 مدارس قطاع خاص، أبوابها، ووفرت مراقبة التعليم لها كل ما يلزم للوقاية من خطر كورونا، كأجهزة قياس الحرارة ومعقمات وكمامات.

وسارت ظروف العودة المدرسية لطلبة الشهادة الثانوية على مستوى بلدية رقدالين منذ يومها الأول بصورة وظروف طيبة إثر تعاون الجميع لأجل توفير الأجواء الآمنة للدراسة في ظل وجود الجائحة.

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