رئيس مجلس النواب يلتقي بوزير الخارجية الإيطالي

القبة 01 سبتمبر 2020 (وال) – التقى فخامة رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح ” بمكتبه بمدينة القبة بوزير الخارجية الإيطالي ” لويجي دي مايو ” والوفد المرافق له عقب وصوله إلى مطار الأبرق حيث كان في استقباله رئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله المصري ” .

وبحث فخامته مع “دي مايو” بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب السيد ” عبدالله بليحق ” تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل الوصول إلى تسوية سياسية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا .

وأكد ” دي مايو ” لفخامة رئيس مجلس النواب عن دعم إيطاليا للحل السياسي في ليبيا.

كما أكد السيد ” دي مايو ” على قناعة إيطاليا بضرورة تجميد عائدات النفط الليبي إلى حين تشكيل قيادة سياسية موحدة جديدة تضمن عودة هذه العائدات والاستفادة منها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وتسخيرها لهذا الغرض. (وال – القبة)

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