عقيلة صالح يبحث تطورات الأزمة الليبية مع وزير خارجية إيطاليا

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه بمدينة القبة، وزير الخارجية الإيطالي “لويجي دي مايو” والوفد المرافق له عقب وصوله إلى مطار الأبرق، حيث كان في استقباله رئيس ديوان مجلس النواب “عبدالله المصري”.

وكان “دي مايو” قد التق فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، في وقت سابق اليوم، مؤكدا أن ليبيا لاعب مهم بالنسبة لإيطاليا، متابعا:” ليبيا لاعب مهم بالنسبة لنا ومحور حاسم لبناء نموذج جديد للتنمية في البحر الأبيض المتوسط مع ازدهار التجارة وفرص النمو لجميع البلدان في المنطقة”.

كما التقى رئيس المجلس الاستشاري “خالد المشري” في العاصمة طرابلس، اليوم، وذكرت وسائل إعلام تابعة للسراج أن “المشري ودي مايو” ناقشا تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، والمبادرات السياسيات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إيطاليا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.