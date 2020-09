صحة المؤقتة تتهم الوفاق بالاستيلاء على 650 مليون يورو خصصتها الصحة العالمية لمكافحة كورونا

قالت رئيسة اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة كورونا، فتحية العريبي، الثلاثاء، إن ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف، أخبرتها خلال زيارتها في وقت سابق، للمركز الوطني للأمراض في طرابلس أن منظمة الصحة العالمية قد منحت المركز الوطني 650 مليون يورو من أجل مكافحة جائحة فيروس كورونا بالإضافة إلى 2000 جهاز تنفس صناعي.

وأكدت العريبي

في تصريحات إعلامية نشرتها إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة عبر صفحتها

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أنه لم يصل لهم إى شئ من تلك

المنح.

من جانبها أتهمت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة حكومة الوفاق غير المعتمدة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالاستيلاء علي القيمه المخصصة من قبل منظمه الصحة العالمية لعلاج المصابين بفيروس كورونا والتي تقدر بنحو 650 مليون وعدد 2000 جهاز تنفس صناعي بحسب ما صرحت به ممثل ورئيس البعثة منظمة الصحة العالمية في ليبيا .

وأوضحت وزارة

الصحة أن هذه القيمة تعد الأكبر والتي صرفت من قبل شركاء ليبيا والتي بإمكانها

مجابهة انتشار الفيروس و تجهيز كافة المرافق الصحية بشرق وغرب وجنوب البلاد لعلاج

جميع المرضى الليبيين بكافة ربوع الوطن.

وأكدت الوزارة أن الأجهزة والقيمة المالية تعادل أكثر من نصف مليار دينار ليبي لم تستلم منها وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة و كافة البلديات التي تحت سيطرت الحكومة المؤقتة أي امكانيات عينيه ولا ماليه، مشددة على أن ماتم صرفه وتجهيزه بمراكز العزل السريري الطبي بدعم مباشر من قبل مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة.

و طالبت وزارة الصحة جميع شركاء ليبيا بالخارج المتمثلة في المنظمات الدولية والإقليمية بالنظر في حال المريض الليبي بميزان العدل والمساواة

