تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في منطقة راس لانوف

قال مراسل قناة ليبيا في خليج السدرة إن مركز الرصد والاستجابة السريعة بالبلدية أعلن مساء أمس عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

حيث أوضح أن أربع عشرة عينة تم فحصها ليتبين بعد ظهور النتائج أن 10 حالات منها موجبة، وأضاف مراسل قناة ليبيا أن إجراءات حظر التجول مستمرة بالمنطقة من الساعة الثالثة مساء وبمتابعة الجهات الأمنية.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز عن تعليق العمل في جميع إداراتها ومكاتبها وأقسامها، عدا عن الأعمال الضرورية المستعجلة، والتي ستتم تأديتها بالحد الأدنى من الموظفين.

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